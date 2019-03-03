حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة السادسة عشر الجديدة عن شهر مارس الحالي

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة أخبار حساب المواطن ، حيث كشف البرنامج عن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة ” السادسة عشر ” من دعم البرنامج المقدم ، وقد أوضح الحساب من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على بقاء 7 أيام على موعد صرفها ، ومن المقرر أن يتم صرفها في العاشر من مارس الجاري ، حيث تقدم الحكومة السعودية المساعدة المالية ” النقدية ” للأسر السعودية ذات الدخل المحدود ولا تستيطع تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، وبسبب غلاء المعيشة وغلاء الخدمات العديدة ، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة في بداية العام المنصرم ، وذلك من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتطبيق رؤية المملكة 2020 .

تعرف على شروط الإستفادة من حساب المواطن

حددت الجهات القائمة على برنامج حساب المواطن العديد من الشروط من أجل الإستفادة من حساب المواطن ، وتحقيق شروط الأهلية في البرنامج ، و من ضمن تلك الشروط ما يلي :-

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة . تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل في حساب المواطن

حددت الجهات المعينة القائمة على برنامج حساب المواطن رابط من أجل التسجيل والإستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن ، ونرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية رابط من اجل التسجيل من هــــــنـــــا