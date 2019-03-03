استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة

العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، دائما يبحثون عن خدمات مكتب العمل فمن ضمن الخدمات المتاحة خدمة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل، والتي من خلال يمكن الاستعلام عن رسوم مكتب العمل بشكل إلكتروني، حيث يمكن الاستعلام عن طريق رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بالمغتربين، وذلك من اجل التحقق من صلاحية رخصة العمل الخاصة بهم، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل فرجاء تابعونا.

العديد من العاملين الوافدين والمقيمين يرسلون ألينا رسائل عبر صفحة نجوم مصرية الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يتساءلون عن طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل، فاليوم سوف نوضح لكم الخطوات بالتفصيل حتي نسهل خدمة الاستعلام عن رخصة العمل برقم السداد علي الجميع، أولا يلزم علي المستعلم الدخول علي رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والذي ستجدون بالأسفل فرجاء نقوم بالدخول عليه ثم نتبع الأتي.

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل

بعد الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية، نقوم بالتوجه مباشرة إلى قسم إصدار أو تجديد رخص العمل، وهذه سوف تجدونها بقسم الخاص بالخدمات الإلكترونية، ومن هنا نقوم بكتابة البيانات الخاصة بالعامل الوافد، والتي تتضمن رقم الإقامة الخاص به، من ثم نقوم بالضغط علي أيقونة بحث، وهنا سوف يظهر لكم رقم السداد الخاص بالرخصة، من ثم نقوم بالتوجه إلي اقرب مكتب عمل لكي نقوم بسداد الرسوم المستحقة من اجل استلام رخصة العمل الجديدة والتي تستمر لمدة عام.

وختاما أوضحنا لحضراتكم طريقة معرفة رقم سداد رخصة العمل، حيث يمكن الدخول علي البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن رقم سداد مكتب العمل إلكترونيا من اجل استخراجه عن طريق شبكة الأنترنت، وكما أوضحنا لحضراتكم بعالية، وحالة وجود أي أسئلة واستفسارات يمكنكم تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.