استعلام عن تأشيرة خروج نهائي موقع المديرية العامة للجوازات

المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الالكتروني يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم التأشيرة، وذلك من اجل التعرف علي بيانات التأشيرة إذا ما كانت صالحة والاطلاع علي تفاصيل الأخري المتعلقة بنوعها أيضا عبر بوابة أبشر الجوازات التابعة إلي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

بوابة أبشر الإلكترونية توفر العديد من الخدمات الأخري المتعلقة بالتأشيرات فمن ضمن تلك الخدمات خدمة استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة والاستعلام عن صلاحية الإقامة، لكي يتطلع المغترب الذي يتبع الكفيل علي تاريخ انتهاء الإقامة وصلاحيتها بشكل إلكتروني، حيث يمكن الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عن طريق الدخول علي موقع المديرية العامة للجوازات، والذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

استعلام عن تأشيرة خروج نهائي

بوابة مقيم التابعة للمديرية العامة للجوازات توفر خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة مقيم حيث يمكن الدخول علي الموقع الالكتروني لمعرفة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي والاطلاع علي بياناتها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقار الجوازات المنتشرة بالأراضي الحجازية، حيث يقوم المستعلم بالدخول علي الرابط الالكتروني التالي موقع وزارة الداخلية المديرية العامة للجوازات، من ثم يقوم المواطن أو المقيم بكتابة رقم التأشيرة الخاصة به كما هو موضح بالصورة التالية.

بعدها سيقوم موقع الجوازات الخدمات الإلكترونية بالبحث عن تأشيرة الخروج النهائي وسوف تظهر كافة البيانات المتعلقة بنتيجة الاستعلام عن التأشيرة، وختاما في حالة وجود أي استفسارات حول خدمة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم يمكن تركها بالتعليقات اسفل هذه المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.