مكتب العمل استعلام عن وافد وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة العمل

مكتب العمل استعلام عن وافد، تعتبر من أهم الخدمات التي تدشنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية للمقيمين والوافدين علي حد سواء، ليس بحاجة للذهاب إلى مكتب العمل، كما كان الحال في الماضي، ومن خلال موقع وزارة العمل تستطيع الاستعلام عن وافد بواسطة جواز سفر أو رقم الإقامة، لنتعرف عبر هذا التقرير عن رابط وكيفية الاستعلام عن وافد.

مكتب العمل استعلام عن وافد

وفي الواقع تسعي وزارة العمل السعودية إلى تقديم الكثير من الخدمات علي موقعها الإلكتروني الذي يتعلق بالمقيمين والوافدين، والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل جاهدة علي تحديث النظام دوريا من خلال تحديث قاعدة بيانات المغتربين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة من وزاره العمل، مثل الاستعلام عن وضع إقامة وكفالة الوافد، كما يمكن للكفيل أو شخص آخر الاستفسار عن جميع المعلومات المتعلقة بالمغتربين فقط برقم الإقامة، أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر، كما تتيح خدمة الاستفسار عن الوافدين الهاربين.

رابط مكتب العمل استعلام عن وافد