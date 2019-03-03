المملكة تاسع أقوى دولة في العالم.. عملاق الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حلّت المملكة ضمن قائمة أكثر الدول القوية على مستوى العالم في 2019، بحسب تصنيف مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية أمس (السبت). ووفقاً للتصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً. ووصفت المجلة الأمريكية المملكة بأنها «عملاقة الشرق الأوسط»، وهي موطن الإسلام والبيت الحرام الذي يسافر إليه ملايين المسلمين سنويا، مشيرة إلى أن حلّت المملكة ضمن قائمة أكثر الدول القوية على مستوى العالم في 2019، بحسب تصنيف مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية أمس (السبت). ووفقاً للتصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً. ووصفت المجلة الأمريكية المملكة بأنها «عملاقة الشرق الأوسط»، وهي موطن الإسلام والبيت الحرام الذي يسافر إليه ملايين المسلمين سنويا، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك أيضا تأثيرا اقتصاديا كبيرا من خلال كونها صاحبة أكبر احتياطي للنفط الخام حول العالم. واستندت الدراسة في تقييمها لترتيب السعودية، على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات. ويأتي اختيار السعودية في هذه القائمة، انعكاسا طبيعيا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم. واحتلت الولايات المتحدة صدارة التصنيف العالمي، تليها روسيا، ثم الصين في المركز الثالث.



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