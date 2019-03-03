شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني: المملكة تقود حركة سلامة المرضى في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال سلامة المرضى، مثمنا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى.

وأكد خلال مشاركته في القمة التي انطلقت أمس (السبت) في جدة، أن المملكة تقود حركة سلامة المرضى في العالم، إضافة إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى يقوم بعمل مميز.

وأشار إلى أن هذه القمة حققت رقما قياسيا في المملكة من حيث عدد المشاركين في دلالة واضحة على أهمية هذه المناسبة على المستوى العالمي لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها الجميع في مجال سلامة المرضى.

وأضاف: «نجتمع اليوم (أمس) في المملكة في مناسبة تجمع المهتمين بالصحة في دول العالم حتى يجدوا حلولا»، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قمة وزارية في كل عام تبحث في هذا المجال، عادا هذه القمة استثنائية، منوها بجهود وزير الصحة وما بذلته الوزارة لتنظيم هذه القمة، وقال: «في كل عام يخسر العالم ملايين الأرواح بسبب الأخطاء الطبية، نتيجة لعدم التعلم من تلك الأخطاء وعدم تصحيح المسار في هذا المجال».