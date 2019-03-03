شكرا لقرائتكم خبر عن الشماغ والحذاء يقودان «مدني الحناكية» إلى جثة مفقود «النخيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

قاد شماغ وحذاء المفقود حسن رميح العوفي، الذي اختفى داخل أحد سدود بلدة النخيل شمال الحناكية من يوم الجمعة الماضي، الدفاع المدني إلى العثور على جثته أمس (السبت) جوار سد أبو صليلة الذي يبعد نحو كيلومتر عن منزله، بعد 18 ساعة من البحث.

ووفقا لتفاصيل حصلت عليها "الخليج 365" فإن العوفي (46 عاما) ذهب صبيحة أمس الأول (الجمعة) على الأقدام لسد أبو صليلة وأبلغ ذويه بنيته، وبعد أن تأخر في العودة أخبرت أسرته الجيران، والذين ذهبوا للبحث عنه ليفاجأوا بشماغه وحذائه بجانب السد، وبدورهم أبلغوا الدفاع المدني الذي انتقلت فرقة من غواصيه إلى الموقع واستمر البحث عنه، ليتم العثور على جثته صباح أمس بعد 18 ساعة من البحث.

من جهته، بين المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن العمليات بُلِّغت أمس الأول عن فقدان المواطن وبالبحث عنه وجدت بعض متعلقاته الشخصية جوار السد، وبتواصل البحث عنه داخل مياه السد عثر عليه، وتم انتشال جثته من داخل السد متوفى، وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.