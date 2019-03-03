شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تحبط تهريب 1.4 كغم كوكايين في أحشاء أفريقية ومسافر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

لم تجد سيدة أفريقية مخبأ مناسبا سوى أحشائها لمحاولة إدخال كيلو و125 غراما من الكوكايين النقي لدى قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حتى تمكن رجال الجمارك من كشف محاولتها وإحباط تهريبها للكوكايين.

وبحسب مدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مشعل الزبيدي فإنه أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات، اشتبه فريق التحري بمسافرة قادمة عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبينت إيجابية الفحص، وعُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 غراما من الكوكايين.

وفي ذات السياق، أوضح الزبيدي أنه تم أيضا إحباط محاولة تهريب 297 غراما من الكوكايين عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.