شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: «من أجلكم» لدعم العاملين والعاملات بالتعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أطلقت إدارة تعليم الطائف، مبادرة «من أجلكم» لدعم وتكريم وتحفيز العاملين والعاملات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من «العمال، والمستخدمين، والمراسلين، وسائقي الباصات». ودشن مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي أمس الأول (الجمعة)، المبادرة على وسم «#من_أجلكم»، تقديرا لجهود هذه الفئة المخلصة، وتعريف المجتمع التعليمي والمحلي بأهمية أدوارهم في تحسين خدمات المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى بث السعادة في قلوبهم، ورفع الروح المعنوية لهم، وإشراكهم في تطوير خدمات المجتمع المحلي في إطار قدرتهم المعرفية والمهارية.

ودعا اللهيبي الميدان التعليمي للمساهمة في دعم وإنجاح المبادرة، وتفعيل ما ورد فيها وفق الآلية المعتمدة، في حين بدأت الإدارات والمكاتب والعديد من المدارس في الاحتفاء بمنسوبيهم من هذه الفئة الغالية، وتكريمهم بتقديم الهدايا وشهادات الشكر، تثمينا لدورهم وتقديرا لجهودهم، وسط حضور كبير من محبيهم.