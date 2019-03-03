شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيسي السنغال بإعادة انتخابه وبلغاريا باليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس ماكي سال، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس بلغاريا رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس رومين، ولحكومة وشعب بلغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.