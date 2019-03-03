شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل: وفاة طفل سقط في حفرة صرف صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

انتشلت فرق الأمن و السلامة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع الدفاع المدني بالجبيل، جثة طفل يبلغ من العمر عامين و 8 أشهر بعد سقوطه داخل حفرة صرف صحي بمنطقة حي (1) أمام إحدى الفلل السكنية بالجبيل، التي كانت تخضع لعمليات الصيانة من أحد المقاولين.

وذكرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الطفل فارق الحياة قبل وصوله إلى مستشفى الجبيل العام، مشيرة إلى أن الفريق الطبي في عيادة المؤسسة العامة لتحلية المياه حاول إنقاذ حياة الطفل بدون جدوى، مؤكدة أن المؤسسة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما يتعلق بظروف سقوط الطفل في صندوق الصرف الصحي. وأضافت المؤسسة أنها لن تتوانى في الإجراءات اللازمة في اكتشاف قصور من ساهم في سقوط الطفل، لافتة إلى عزمها الجاد في منع تكرار مثل هذه الحوادث المأسوية.

وأكدت متابعة المحافظ لإجراءات التحقيق في الحادثة، ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد ظهور النتائج.

وقدمت المؤسسة أحر التعازي لأسرة الطفل، سائلة المولى أن يجعله شفيعًا لوالدَيْه.