، ابن بادي لـ"الخليج 365": 10 توصيات وخطط لخدمة المعتمرين متوافقة مع رؤية 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعيين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية وإشراكهم باللجان الفرعية

كشف محمد بن بادي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة، أن اللجنة تعكف في الوقت الراهن على وضع إعداد خطط استراتيجية لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة للجنة الوطنية للحج والعمرة.. وقال: خرجنا بـ 10 توصيات.

وأشار "ابن بادي" إلى أن اللجنة ستقوم بتثقيف الشركات والمؤسسات، وعمل دورات مكثفة لموظفي شركات ومؤسسات العمرة كافة، وعمل اجتماعات دورية للقطاع كافة، وإنشاء لجان فرعية للقيام بمسؤولياتها أمام القطاع، إضافة إلى إنشاء لجنة استشارية ولجنة لدراسة معوقات الشركات والمؤسسات، وإيجاد الحلول لها، سواء الحالية والمستقبلية، وعمل لجنه لمراقبة أداء الشركات والمؤسسات، إضافة إلى عمل لجنة لدراسة إثراء تجربة المعتمر، وإنشاء لجنة لدراسة كيفية زيادة أعداد المعتمرين بما يتوافق مع رؤية 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر، وتشكيل لجنه فرعية لمواجهة حالات الطوارئ للمعتمرين خلال فترة الموسم.

وذكر "ابن بادي" أنه سيتم تعيين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية من أصحاب القطاع، وإشراكهم باللجان الفرعية للبدء في أعمالها حسب الخطة الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة؛ وذلك للمساهمة الفعالة بجعل شركات ومؤسسات العمرة رائدة في مجال خدمة ضيوف الرحمن لتلبية رغبة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين.

ولنكون أيضًا شركاء حقيقيين في النجاحات التي تحققها وزارة الحج في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي يشرف وزير الحج الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط على متابعتها بشكل مستمر.

ودعا مدير اللجنة الوطنية للحج والعمرة المختصين والمسؤولين كافة إلى أن نكون على قدر عالٍ من المسؤولية في الأخذ بالاعتبار بالعمل يدًا واحدة لتذليل التحديات التي يواجهها القطاع؛ لنسابق الزمن في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد أطال الله في عمره.