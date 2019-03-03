، في أقل من أسبوع .. برشلونة يضرب الريال مرتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قمة "كلاسيكو الأرض" .. في الجولة 26 من الليجا

ضرب برشلونة نظيره ريال مدريد مرتين في أقل من أسبوع ، بعد أن أزاح الريال من كأس الملك، عاد وهزمه ( دوريًا) بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في ملعب سنتياجو برنابيو .

بهذه النتيجة بقي "البارسا" في الصدارة بـ60 نقطة والريال ثالثًا بـ48 نقطة .

انتهى الشوط الأول بهدف التقدم لبرشلونة جاء عن طريق "الكرواتي" إيفان راكيتتش عند الدقيقة 26 .

حاول الريال تعديل النتيجة لكن كرات "بنزيما وبيل ولوكا" ضلت طريق مرمى الحارس الألماني "تيرتشيجين "

عند الدقيقة 37 كاد "ميسي" يضيف الهدف الثاني لكن كرته اعتلت العارضة إلى خارج الملعب .

في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 60 أضاع فينسيوس جونيور فرصة التعديل للريال .

كاد عثمان ديمبلي يضيف الهدف الثاني للبارسا من كرة مرتدة سددها قوية أبعدها "كورتوا" بصعوبة بعيدًا عن منطقة الخطر.

لم تكن تغييرات المدير الفني للريال "سولاري" ذات فائدة حينما زج باللاعبين "ايسكو واسينسيو" حيث لم يحدث ذلك تغييرًا في النتيجة.