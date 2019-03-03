، "عبدالعزيز بن سعود" يصل تونس للمشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب ،

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وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء أمس إلى الجمهورية التونسية؛ ليرأس وفد السعودية المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورتها الـ36.
وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
"عبدالعزيز بن سعود" يصل تونس للمشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية العربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-03
وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء أمس إلى الجمهورية التونسية؛ ليرأس وفد السعودية المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورتها الـ36.
وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
01:07 AM
يرأس وفد السعودية المشارك في الدورة الـ 36
وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء أمس إلى الجمهورية التونسية؛ ليرأس وفد السعودية المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورتها الـ36.
وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
، "عبدالعزيز بن سعود" يصل تونس للمشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب ،
المصدر : الخليج 365
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