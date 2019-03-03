محمد بن مسعود - الدمام - تكريم "الأزوري" بعد تقاعده من سلاح الصيانة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03 كرّم منسوبو معهد سلاح الصيانة بمحافظة الطائف، الرقيب جميل حميد عواض الأزوري، إثر تقاعده عن العمل بعد 29 عامًا قضاها في خدمة الدين والوطن. 03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440 01:06 AM كرّم منسوبو معهد سلاح الصيانة بمحافظة الطائف، الرقيب جميل حميد عواض الأزوري، إثر تقاعده عن العمل بعد 29 عامًا قضاها في خدمة الدين والوطن. ، تكريم "الأزوري" بعد تقاعده من سلاح الصيانة ،

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