، "البيئة والزراعة" بمكة ومدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية تعقدان شراكة مجتمعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع مستوى الحس لدى الطلاب في المدارس لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة

عقدت مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة شراكة مجتمعية؛ وذلك لتعزيز الثقافة البيئية، بحضور مدير المكتب إبراهيم الثقفي، وقائد مدرسة العز بن عبدالسلام صالح الزهراني.

ومن جانبه، قال مدير وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة أحمد بن عبدالله القرني: إن من أهداف الشراكة المجتمعية مع مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة على رفع مستوى الشراكة المجتمعية، والترتيب المسبق مع إدارة المدرسة بما يتناسب مع الفئات المستهدفة، وتزويد إدارة المدرسة بمطويات وبروشورات تثقيفية، والعمل على تشجير المدارس التابعة لمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة.

وأضاف بأن تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، وإيجاد الشراكة المناسبة التي تواكب التطلعات وفقًا لاستراتيجية وخطط قابلة لتنفيذ الشراكة والتضامن، بهدف رفع مستوى الحس البيئي لدى الطلاب في المدارس، والمحافظة على التوازن البيئي.

وقال رائد الشراكة المجتمعية فهد جميل الحارثي إن الشراكة المجتمعية بدأت لبناتها الأولى في مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وسيكون لها الأثر البالغ على مستوى مدارس شرق مكة المكرمة. ونحن في صدد إطلاق مبادرة تطوعية للطلاب بغرس الأشجار والعناية بها.

وأضاف "الحارثي": ومن جانبها تعمل إدارة مدرسة العز بن عبدالسلام الثانوية على توفير التجهيزات والترتيبات اللازمة في مقر تنفيذ البرنامج بالمدرسة من أجل تنفيذ البرامج التوعوية، إضافة إلى توثيق ما تم عمله على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة.