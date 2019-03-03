، بشريط أحمر وحواجز خرسانية.. هكذا تمت معالجة حفرة الشرائع ،

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بحواجز بلاستيكية وشرائط حمراء توقفت الجهات ذات العلاقة عن مباشرة حفرة الشرائع لأكثر من أربعة أيام، وقد سقطت بعض الحواجز، وأُزيل الشريط الذي كان يلف الحفرة.
الحفرة الغريبة تقع في محارم الطريق السريع، وتشكل خطرًا محدقًا لمرتاديه، ولاسيما من الأطفال الذين قد يدفعهم الفضول للوقوف عليها أو الاقتراب منها، وقد انهالت التربة من أطرافها وأصبحت أكثر خطورة.
بدورها، تنقل "الخليج 365" صوت مرتادي الطريق للجهات ذات العلاقة مناشدين سرعة مباشرة الموقع قبل وقوع أضرار، قد ينتج منها إصابة أشخاص أو مركبات.
يُذكر أن الحفرة كانت موجودة لأكثر من أسبوع، ولا يغلق فوهتها إلا "كَفَر" يخص إحدى الشاحنات لإغلاق الفتحة؛ لتبادر جهات عدة بالوقوف على الموقع دون معالجة الموقع.
بشريط أحمر وحواجز خرسانية.. هكذا تمت معالجة حفرة الشرائعأحمد العبدالله الخليج 365 2019-03-03
بحواجز بلاستيكية وشرائط حمراء توقفت الجهات ذات العلاقة عن مباشرة حفرة الشرائع لأكثر من أربعة أيام، وقد سقطت بعض الحواجز، وأُزيل الشريط الذي كان يلف الحفرة.
الحفرة الغريبة تقع في محارم الطريق السريع، وتشكل خطرًا محدقًا لمرتاديه، ولاسيما من الأطفال الذين قد يدفعهم الفضول للوقوف عليها أو الاقتراب منها، وقد انهالت التربة من أطرافها وأصبحت أكثر خطورة.
بدورها، تنقل "الخليج 365" صوت مرتادي الطريق للجهات ذات العلاقة مناشدين سرعة مباشرة الموقع قبل وقوع أضرار، قد ينتج منها إصابة أشخاص أو مركبات.
يُذكر أن الحفرة كانت موجودة لأكثر من أسبوع، ولا يغلق فوهتها إلا "كَفَر" يخص إحدى الشاحنات لإغلاق الفتحة؛ لتبادر جهات عدة بالوقوف على الموقع دون معالجة الموقع.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
12:46 AM
مطالبات بضرورة مباشرة الموقع والتدخُّل السريع ومعالجة المشكلة
بحواجز بلاستيكية وشرائط حمراء توقفت الجهات ذات العلاقة عن مباشرة حفرة الشرائع لأكثر من أربعة أيام، وقد سقطت بعض الحواجز، وأُزيل الشريط الذي كان يلف الحفرة.
الحفرة الغريبة تقع في محارم الطريق السريع، وتشكل خطرًا محدقًا لمرتاديه، ولاسيما من الأطفال الذين قد يدفعهم الفضول للوقوف عليها أو الاقتراب منها، وقد انهالت التربة من أطرافها وأصبحت أكثر خطورة.
بدورها، تنقل "الخليج 365" صوت مرتادي الطريق للجهات ذات العلاقة مناشدين سرعة مباشرة الموقع قبل وقوع أضرار، قد ينتج منها إصابة أشخاص أو مركبات.
يُذكر أن الحفرة كانت موجودة لأكثر من أسبوع، ولا يغلق فوهتها إلا "كَفَر" يخص إحدى الشاحنات لإغلاق الفتحة؛ لتبادر جهات عدة بالوقوف على الموقع دون معالجة الموقع.
، بشريط أحمر وحواجز خرسانية.. هكذا تمت معالجة حفرة الشرائع ،
المصدر : الخليج 365
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