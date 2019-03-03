، "الخليج 365 في أسبوع".. 3 أوامر ملكية والملك يتحدث في افتتاحية القمة العربية الأوروبية وبيان النيابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - جريمة ناحر زوجته وفشل قمة ترامب وكيم واستحداث تأشيرة "زيارة فعالية"

استهل الأسبوع الماضي في السعودية بثلاثة أوامر ملكية أصدرها نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله–، إلى جانب أحداث سياسية مهمة كانت فيها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هي الأبرز في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، كما شهد الأسبوع أحداثًا أخرى متنوعة.

وفي هذا التقرير ترصد لكم "الخليج 365" في زاويتها الأسبوعية أبرز الأحداث التي أخذت اهتمام القراء وتناقلوها بشكل واسع.

ثلاثة أوامر ملكية

أصدر نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله– مطلع الأسبوع الماضي ثلاثة أوامر، تضمنت صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، وتعيين الأمير "خالد بن سلمان" نائبًا لوزير الدفاع، وتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين بالولايات المتحدة.

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ويأتي أمر نائب الملك في مكافأة العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالقوات المسلحة، فيما حظي الأمران الملكيان بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وتعيين ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في أمريكا؛ باهتمام عالمي على كل الأصعدة، وتناقل المهتمون ما نشرته "الخليج 365" عن شخصيتي الأمير خالد والأميرة ريما، ومنها تقرير "الخليج 365" الذي جاء بعنوان "مَن "خالد بن سلمان" الذي يخشى أعداء المملكة طلعاته الجوية؟https://sabq.org/QNsC7q

كما نشرت "الخليج 365" تقريرًا عن الأميرة ريما https://sabq.org/NbHX3h

الملك سلمان: دعم إيران لميليشيا الحوثي يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته في افتتاح القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، على العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وقال يحفظه الله: "أتمنى أن تُسهم القمة في تعزيز علاقاتنا في جميع المجالات"، وأكد الملك سلمان في كلمته تأييد المملكة العربية السعودية الحل السياسي للأزمة اليمنية.

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ما بنك ستاندرد تشارترد الذي رخصت له المملكة؟

وافق مجلس الوزراء في جلسته، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، فما جنسية هذا البنك؟ ومتى أنشئ؟ وما الأنشطة المالية التي يزاولها والخدمات المصرفية التي يقدمها؟ وما عدد دول العالم التي يعمل بها؟ وكم تبلغ قيمته السوقية؟ كل هذه المعلومات نشرتها "الخليج 365" في حينه.

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قبل مكافأة واشنطن.. السعودية تُسقط الجنسية عن "حمزة بن لادن"

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن "حمزة" نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن"، ونشرت القرار في 22 من شهر فبراير الماضي، قبل قيام الولايات المتحدة بالإعلان عن المكافأة التي رصدتها للقبض عليه.

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قريبًا.. بدء محاكمة الموقوفين في قضية النَّيْل من أمن المملكة.. وهذه اعترافاتهم

أصدرت النيابة العامة بيانًا، أكدت فيه الانتهاء من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين الذين قبضت عليهم رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنَّيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.

وأكدت النيابة أنها حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وأن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.

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صرخات طفلة تقود لاكتشاف جريمة "ناحر زوجته"

في واقعة هزت محافظة بيش بمنطقة جازان، كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن كيفية اكتشاف الجريمة البشعة التي تعرضت لها زوجة مواطن على يد زوجها، حيث أقدم على قتل زوجته نحرًا بسلاح أبيض، وتركها تسبح في دمها، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة، فيما اكتشف أقارب المجني عليها غياب الزوجة ليتبين لهم لاحقًا مقتلها وتضبطه الشرطة كما ضبطت أداة الجريمة قرب الجثة.

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مجلس الوزراء يوافق على استحداث تأشيرة "زيارة فعالية"

وافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية)، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تُقام في المملكة.

وتضمن القرار اعتماد عدة ضوابط لإصدار تلك التأشيرة تتضمن قيام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

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مباحثات ترامب وكيم انتهت دون اتفاق وروايات مغايرة

وشهد الأسبوع الماضي لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون، وانتهى اللقاء دون التوصل إلى اتفاق، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مشيرة إلى احتمالية لقاءات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلاً؛ بحسب وكالة "رويترز". https://sabq.org/6J273T

وعلق الرئيس الأمريكي قائلاً إن كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات، والخلافات معها لا تخص رفع العقوبات، وأن الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد في المقابل رفع العقوبات، لافتًا إلى أنه لا توجد اتفاقيات، حتى الوقت الحالي، حول عقد قمة مقبلة مع كيم جونغ أون.https://sabq.org/KFchxs

في رواية مغايرة للرواية الأمريكية حول مجريات قمة الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ذكر وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو، أن "بلاده قدمت اقتراحًا منطقيًا في القمة التي جمعت الزعيمين، لكن واشنطن أصرّت على أن تتخذ بيونج يانج خطوة أخرى إضافية غير تفكيك مجمع يونجبيون النووي".https://sabq.org/4KqFdC