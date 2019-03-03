، من جدة.. "الشدادي" يعلن الفائزين بجائزة "رواد التغيير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مؤتمر صحفي كشف فيه عن برنامج "منتدى الإدارة"

عقد رئيس منتدى الإدارة والأعمال، الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، مساء أمس مؤتمرًا صحفيًّا بقاعة الجفالي بمبنى الغرفة التجارية بجدة، أعلن فيه أسماء الفائزين بجائزة رواد التغيير في نسختها الثانية، وتحدث عن أهم المحاور العلمية التي يطرحها البرنامج العلمي لمنتدى الإدارة والأعمال في دورته العاشرة الذي ستنطلق خلال الفترة من 4-6 مارس 2019م بمدينة جدة تحت عنوان القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي "نحو قيادة رقمية متميزة".

وشارك من المتحدثين كل من: رئيس الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة مكة الدكتور حاكم البلوشي، وعضو اللجنة العليا للمنتدى عدنان مندورة، ومشرف جائزة رواد التغيير المهندس سالم باعبد الله، وممثل جامعة الأعمال الدكتور صالح أبو نار.

وأعلن رئيس المنتدى الدكتور عبد الله الشدادي خلال المؤتمر الصحفي الفائزين بجائزة رواد التغيير التي أطلقتها إدارة المنتدى ضمن فعاليات المنتدى. وقد فاز من فئة الجهات الرائدة في التغيير بأقسامها الثلاثة كل من: وزارة العدل عن القطاع الحكومي، وبنك الجزيرة عن القطاع الخاص، ومؤسسة السبيعي الخيرية عن القطاع غير الربحي. ومن فئة الأفراد قادة التغيير، ومن القطاع الحكومي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولخدمات الدعم المشتركة الدكتور عبد الحكيم اليحيى، وعن القطاع الخاص ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر، وعن القطاع غير الربحي عبدالله الخالدي عضو مجلس الشورى، والمدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء).

وأوضح مشرف الجائزة سالم باعبد الله أن الجائزة عنيت بإبراز دور المنشآت الإدارية والأفراد الرواد في إدارة وقيادة التغيير بالسعودية، من حيث تبني وسائل واستراتيجيات التغيير، ومنهجية التخطيط والتنظيم، وإحداث التغيير في المنشآت، والتعرف على أثر ونتائج عملية التغيير ببيئة العمل من حيث الكفاءة والجودة والمرونة، وخلافه من النتائج المحمودة ببيئة العمل؛ وذلك بهدف دعم وتشجيع وتكريم أصحاب التجارب الريادية في التغيير من المنشآت والأفراد.

واستعرض الدكتور الشدادي محاور الجلسات العلمية وورش العمل التي تتضمنها فعاليات المنتدى، وإعلان أسماء رؤساء الجلسات، وأبرز المشاركين والمتحدثين والأهداف والفئات المستهدفة والمبادرات التي تشهدها فعاليات المنتدى.

وأكد الدكتور عبدالله الشدادي أن فعاليات المنتدى في دورته العاشرة ستطرح برنامجًا علميًّا على مدار ثلاثة أيام، يتضمن عقد سبع جلسات علمية، إضافة إلى ثماني ورش عمل يرأسها ويتحدث فيها نحو 30 متحدثًا، يمثلون نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجال القيادة والتحول الرقمي من القطاع الرسمي والقطاع الخاص على المستويَيْن المحلي والعربي.

من جانبه، طرح رئيس اللجنة العلمية، الدكتور حاكم البلوشي، تفاصيل البرنامج العلمي للمنتدى، وذكر أن أولى جلسات المنتدى ستعقد بعد حفل الافتتاح يوم الاثنين المقبل، وتتناول محور (دور الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز القيادة الرقمية)، برئاسة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، ومشاركة كل من المتحدثين: الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة، وياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر، والدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي المديرة العامة للفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمنطقه مكة المكرمة، والدكتور عدنان بن مصطفى البار أستاذ نظم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز استشاري حلول نظم المعلومات.

وأضاف بأن اليوم الثاني للمنتدى سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وستعقد به ثلاث جلسات علمية وأربع ورش عمل. وستناقش الجلسة الثانية محور (القيادة الرقمية وإدارة التغيير ضرورة لنجاح برامج التحول الرقمي)، برئاسة حسن بن إبراهيم دحلان، الأمين العام لغرفة جدة، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة مها بن عبدالكريم أركوبي أستاذ التعليم الخاص بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور أحمد بن محمد أصفهاني المدير العام لشؤون أعضاء هيئه التدريس المكلف، والدكتورة عبير بنت أحمد الجودر مدربة تنمية بشرية من مملكة البحرين، والمستشار فهد بن صالح الأحمدي متخصص في الأمن السيبراني من شركة أرامكو السعودية.

وقال إن الجلسة الثالثة ستتناول محور نماذج وتجارب محلية وإقليمية ودولية، ويرأسها الدكتور عمر بن سليمان العجاجي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، ويتحدث فيها كل من: الدكتور عبدالرحمن بن علي الحازمي عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر - جامعه جدة، والدكتور معن بن مرضي القطامين رئيس مجلس إدارة آفاق المعرفة من المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس محمد بن سهيل المدني الرئيس التنفيذي لشركه كلاسيرا للتعلم الذكي.

وتناقش الجلسة الرابعة محور دور المنشآت والشركات الأهلية في توأمة وتبني برامج التحول الرقمي والقيادة الرقمية، برئاسة الدكتور إبراهيم بن حمد القعيد مستشار وخبير تنمية ذاتية - تطوير إداري، ويتحدث فيها كل من: الدكتور حاتم بن حسين المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والدكتورة فاطمة بن يوسف عسيري مشرفة قسم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة جدة، وشيرين عادل يعقوب الرئيس التنفيذي بمؤسسة إدراك من المملكة الأردنية الهاشمية، وفيصل بن سليمان الرشودي نائب الرئيس العام للأتمتة الرقمية في بنك الجزيرة.

وفيما يخص ورش العمل طرح البلوشي عناوين ورش العمل التي ستعقد في اليوم الثاني: ورشة العمل الأولى بعنوان (كيفية توظيف كفاءات موظفي القطاع العام.. التدريب الإلكتروني)، يقدمها الدكتور معن بن مرضي القطامين رئيس مجلس إدارة آفاق المعرفة من الأردن، ويرأس الجلسة الدكتور حاكم بن حضور البلوشي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ورئيس فرع منطقة مكة المكرمة.

كما تتناول ورشة العمل الثانية سمات القائد (القيادات اللازمة للتحول الرقمي)، تقدمها الدكتورة ندى بنت محمد برنجي الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز، ويرأسها فاطمة محمود عزب مديرة إدارة الجودة الشاملة بمنطقة عسير "سابقًا" عضو مجلس الجمعية السعودية للإدارة - فرع منطقة مكة المكرمة.

وقال الدكتور البلوشي إن ورشة العمل الثالثة ستكون بعنوان (كيفية رفع الإنتاجية والفاعلية للعاملين.. وأثره في التحول الرقمي)، يقدمها المستشار المهندس عمر عثمان الإندجاني مستشار في الهيئة السعودية للمهندسين. ويرأس الجلسة الدكتور محمود بن خالد الأشقر المستشار الإداري ورئيس مجموعة جذور السعادة الدولية.

فيما تتناول ورشة العمل الرابعة موضوع (كيفية تصميم تجارب تعليمية إلكترونية مؤثرة)، تقدمها شيرين عادل يعقوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدراك من الأردن.

وأضاف الدكتور حاكم بأن اليوم الثالث سيكون يوم الأربعاء المقبل، وسيتضمن عقد ثلاث جلسات علمية وثلاث ورش عمل. وتأتي الجلسة الخامسة لتتناول محور استراتيجيات القيادة الرقمية في قطاعات الأعمال، برئاسة المستشار عبدالعزيز بن عطية الله الأحمدي مستشار معتمد إداري، ويتحدث فيها كل من الدكتور طارق رشيد مستشار ومدرب دولي - مركز التدريب العالمي - دبي، والدكتور محمد آل سعد أخصائي تقويم - هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني، والدكتورة ندي بنت محمد برنجي أستاذ مشارك لغة فرنسية وآدابها في جامعة الملك عبدالعزيز.

كما تتناول الجلسة السادسة محور التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، برئاسة الدكتور صالح أبو نار عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة UBT، ويتحدث فيها كل من: الدكتور عبدالرحمن أحمد الهيجان عضو مجلس الشورى، المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر الأمين العام لغرفة المدينة المنورة، الدكتور عبدالله بن محمد خميس باحث في الذكاء الاصطناعي مدير مشاريع التقنية المالية بالمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص، ومحمد سمير سحرتي باحث دكتوراه من جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ونايف بن عوض بغلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

وتأتي الجلسة السابعة لمناقشة محور دور الجهات الحكومية في تعزيز القيادة الرقمية، برئاسة الدكتور بدر بن عبدالرحمن اليوبي عميد كلية الأعمال بجامعة جدة، ويتحدث فيها كل من: الدكتور بدر بن عبدالرحمن اليوبي عميد كلية الأعمال بجامعة جدة، والمهندس باسم بن محمد الجديع نائب قطاع البيانات والحوكمة - برنامج يسر، والدكتور محمد بن أحمد الغبيري وكيل كلية الأعمال بجامعة الملك خالد– أبها، والعقيد علي بن عطية الغامدي مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور إياد بن عدنان كاتب أستاذ مشارك قسم علوم الحاسبات جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتورة ماوية بنت عبد الكريم خفاجي أستاذ مشارك الفيزياء الطبية قسم الأشعة كلية الطب - جامعة الملك عبدالعزيز.

وفيما يتعلق بورش العمل فستتناول إحداها موضوع (اصنع نسختك الجديدة)، يقدمها الدكتور سامي بن هادي الأنصاري مدرب ومستشار أسري، ويرأسها عدنان بن حسين مندورة الأمين العام لغرفة جدة سابقًا. إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (التحول المستقبلي)، يقدمها الدكتور محمد بن صالح السليمان مدرب ومستشار للتطوير، ويرأسها المهندس سالم بن صالح باعبد الله عضو مؤسس المجلس السعودي للجودة - رئيس مجموعة الجودة في قطاع الخدمات.

إلى جانب ورشة عمل بعنوان (التحول الرقمي في التدريب كمتطلب أساس للتحول الرقمي)، يقدمها بندر بن عبدالله الحازمي مدير إدارة التطوير والتدريب بجمعية زمزم، ويرأسها حمد بن صالح اليامي مدير مركز التطوير الطلابي بكلية الأمير سلطان للإدارة بجدة - جامعة الفيصل.

وأبرز الدكتور عبدالله الشدادي دور الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين في إنجاح الخطط التنظيمية للمنتدى؛ إذ تعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية السعودية للإدارة وغرفة تجارة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا أهم الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى. وتنظم المنتدى مجموعة نماء المعرفية بالتعاون مع مجلة الإدارة والأعمال، وسيكون برعاية ودعم شركة جبل عمر وشركة الثمرات وبنك الجزيرة.