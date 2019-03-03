، أهالي بيشة يشكون من عدم إكمال طريق الحرف - الحازمي.. والبلدية تلتزم الصمت ،

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يواجه مرتادو طريق الحرف- الحازمي بمحافظة بيشة، معاناة بسبب عدم إنجاز وإكمال توسعة الطريق العام الرابط بين المحافظة ومركز الحازمي والمار وسط قرية الحرف، والذي توقف العمل به الآن وسط استغرابهم من عدم إكمال المشروع. .
حيث ذكر عديد من أهالي قرية الحرف أن المقاول لم ينجز المتبقي من سفلتة الطريق وترك المسافة المتبقية وهي 1 كلم تقريبًا، ما أدى إلى كثرة التلفيات في المركبات على الطريق، حيث يعانون بسبب التلوث نتيجة تصاعد الأتربة بكثافة عالية عند مرور السيارات؛ ما نتج عنه توقف بعض الأنشطة والخدمات الضرورية لعدم سلامتها، وانعكس ذلك على الصحة العامة.
وجدد أهالي القرية ومرتادو طريق الحرف - الحازمي مطالبهم للمسؤولين في بلدية بيشة بإيجاد حلول، وإلزام المقاول بإكمال الطريق والتعجيل بازدواجيته نظرًا للحاجة الماسة إلى إنهاء المعاناة من تطاير الأتربة وانعدام السلامة.
"الخليج 365" تواصلت مع رئيس بلدية بيشة المهندس مفلح العلياني قبل أسبوع، وأرسلت له شكاوى المواطنين، وقد وعد بالرد حينها، غير أنه لم يوضح حتى الآن سبب ترك المقاول المشروع دون إكمال الطريق.
أهالي بيشة يشكون من عدم إكمال طريق الحرف - الحازمي.. والبلدية تلتزم الصمتسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-03
يواجه مرتادو طريق الحرف- الحازمي بمحافظة بيشة، معاناة بسبب عدم إنجاز وإكمال توسعة الطريق العام الرابط بين المحافظة ومركز الحازمي والمار وسط قرية الحرف، والذي توقف العمل به الآن وسط استغرابهم من عدم إكمال المشروع. .
حيث ذكر عديد من أهالي قرية الحرف أن المقاول لم ينجز المتبقي من سفلتة الطريق وترك المسافة المتبقية وهي 1 كلم تقريبًا، ما أدى إلى كثرة التلفيات في المركبات على الطريق، حيث يعانون بسبب التلوث نتيجة تصاعد الأتربة بكثافة عالية عند مرور السيارات؛ ما نتج عنه توقف بعض الأنشطة والخدمات الضرورية لعدم سلامتها، وانعكس ذلك على الصحة العامة.
وجدد أهالي القرية ومرتادو طريق الحرف - الحازمي مطالبهم للمسؤولين في بلدية بيشة بإيجاد حلول، وإلزام المقاول بإكمال الطريق والتعجيل بازدواجيته نظرًا للحاجة الماسة إلى إنهاء المعاناة من تطاير الأتربة وانعدام السلامة.
"الخليج 365" تواصلت مع رئيس بلدية بيشة المهندس مفلح العلياني قبل أسبوع، وأرسلت له شكاوى المواطنين، وقد وعد بالرد حينها، غير أنه لم يوضح حتى الآن سبب ترك المقاول المشروع دون إكمال الطريق.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
12:21 AM
جددوا مطالبهم للمسؤولين بإيجاد حلول وإلزام المقاول بإكماله والتعجيل بازدواجيته
يواجه مرتادو طريق الحرف- الحازمي بمحافظة بيشة، معاناة بسبب عدم إنجاز وإكمال توسعة الطريق العام الرابط بين المحافظة ومركز الحازمي والمار وسط قرية الحرف، والذي توقف العمل به الآن وسط استغرابهم من عدم إكمال المشروع. .
حيث ذكر عديد من أهالي قرية الحرف أن المقاول لم ينجز المتبقي من سفلتة الطريق وترك المسافة المتبقية وهي 1 كلم تقريبًا، ما أدى إلى كثرة التلفيات في المركبات على الطريق، حيث يعانون بسبب التلوث نتيجة تصاعد الأتربة بكثافة عالية عند مرور السيارات؛ ما نتج عنه توقف بعض الأنشطة والخدمات الضرورية لعدم سلامتها، وانعكس ذلك على الصحة العامة.
وجدد أهالي القرية ومرتادو طريق الحرف - الحازمي مطالبهم للمسؤولين في بلدية بيشة بإيجاد حلول، وإلزام المقاول بإكمال الطريق والتعجيل بازدواجيته نظرًا للحاجة الماسة إلى إنهاء المعاناة من تطاير الأتربة وانعدام السلامة.
"الخليج 365" تواصلت مع رئيس بلدية بيشة المهندس مفلح العلياني قبل أسبوع، وأرسلت له شكاوى المواطنين، وقد وعد بالرد حينها، غير أنه لم يوضح حتى الآن سبب ترك المقاول المشروع دون إكمال الطريق.
، أهالي بيشة يشكون من عدم إكمال طريق الحرف - الحازمي.. والبلدية تلتزم الصمت ،
المصدر : الخليج 365
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