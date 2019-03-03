بالأسماء.. محام مصري يرفع بلاغ ضد 23 شخصًا بتهمة الإساءة لـ”تركي آل الشيخ” وطلب رد الأموال من نادي...

تقدم المحامي محمد حمودة، وكيلا عن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ببلاغ لنيابة استئناف القاهرة، ضد 23 شخصًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، وسب وقذف “آل الشيخ”، إضافة إلى الإساءة للعلاقات المصرية السعودية، والإضرار بالاقتصاد المصري.

تعمدوا سب وقذف “آل الشيخ”

وقال “حمودة”، في بلاغه الذي حمل رقم 7557 لسنة 2018، إن المشكو في حقهم، نشروا شائعات وتكهنات وانطباعات ومعلومات غير دقيقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمدوا سب وقذف “آل الشيخ” بعد أن اعتذر عن منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، وطالب برد الأموال التي أعطاها للنادي الأهلي بهدف تطوير منشآته.

الأسماء

الأشخاص المقدم ضدهم البلاغ هم؛ أحمد م.، سعيد ع.، عمر ب.، صلاح ع.، أبانوب ج.، إسلام ع.، مصطفى م.، إيهاب م.، تاج الدين أ.، جاسمين ي.، محمد ع.، صفوت م.، أحمد ع.، عماد ص.، محمد ع.، محمد ا.، أمير ا.، محمد ي.، محمد م.، جبر خ.، أحمد إ.، محمود م. وعبدالرحمن س.

سيل من عبارات السب والقذف

وأوضح مقدم البلاغ أن وسائل الإعلام المختلفة وبعض الشخصيات الإعلامية، نشرت سيل من عبارات السب والقذف والطعن في عرض الأفراد وخدش سمعة العائلات. وأشار إلى أن “آل الشيخ” فؤجئ بقيام المشكو في حقهم باستخدام مواقعهم الإلكترونية وصفحاتهم الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لإطلاق سيل من السباب والشتائم وعبارات القذف ضد الشاكي. وطالب “حمودة”، بضرورة التحقيق العاجل في البلاغ، ومحاكمة المشكو في حقهم.