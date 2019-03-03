“دراسة أمريكية”: السعودية “عملاق الشرق الأوسط” وتاسع أقوى دولة في العالم

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة عالميًّا ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم لعام 2019، وفقًا للتصنيف السنوي الذي أصدرته المجلة الأمريكية ” us news & world report”. واحتفظت الولايات المتحدة بمكانتها بوصفها أقوى دولة في العالم، وتليها بعض الحلفاء المقربين لها والأعداء التقليديين.
وفي المرتبة الثانية حلت روسيا، وتليها الصين، ثم ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفي المرتبة السادسة فرنسا، وتليها اليابان وإسرائيل، وجاءت السعودية في المرتبة التاسعة قبل كوريا الجنوبية. وجاءت تصنيفات الدول وفقًا للتأثيرات السياسية والمالية والقوة الاقتصادية للبلد، ومكانته وقوة قادته، وكذلك بناء على التحالفات الدولية وقوتها العسكرية. وشمل التصنيف الذي نشرته المجلة بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا الأمريكية آراء أكثر من 20 ألف شخص حول العالم من 80 دولة. ووصف التصنيف السعودية بـ”عملاق الشرق الأوسط”، وأنها بلد كبير وقوي اقتصاديًّا، ولديها أضخم احتياطيات نفطية في العالم، كما أنها مَوطن الإسلام، ويسافر لها ملايين المسلمين سنويًّا.
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