أين تذهب هذا المساء؟.. المملكة تُعيد ذكريات الكويت الجميلة بعرض الثمانينات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه بالتعاون مع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ستعيد المملكة ذكريات الكويت الجميلة في جيل الثمانينات عبر فعالية “أين تذهب هذا المساء.. الثمانينات”.
ولفت تركي آل الشيخ إلى أن الفعالية ستقام في جامعة الأميرة نوره الأسبوع القادم. وبحسب موقع هيئة الترفيه، عرض “أين تذهب هذا المساء؟.. الثمانينات” المسرحي هو الأول الذي يقام لأوّل مرة خارج دولة الكويت، ليسافر بالجمهور إلى برامج التلفزيون الكويتي في ثمانينات القرن الماضي، في إطار موسيقي بصري.
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