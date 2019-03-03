كم حادث مروري في السعودية سببه استخدام الجوال أثناء القيادة؟

أكدت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية أن استخدام الجوال أثناء القيادة تسبب في نحو 162 ألف حادث مروري في عموم المملكة خلال العام 1439 هـ.

حملة ردك يضرك

وجاء إعلان “اللجنة” خلال إطلاقها أمس الجمعة “الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة” تحت هاشتاك (#ردك_يضرك). وتهدف الحملة -التي تأتي بمشاركة جهات حكومية وتمتد حتى نهاية شعبان المقبل- إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال، بالإضافة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.

إحصائية بالوفيات

وأظهرت الإحصائية أن استخدام الجوال خلال قيادة السيارة تسبب خلال 1439 بنحو 460 حالة وفاة بسبب الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، و456 حادثاً مرورياً يومياً.

أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق

وتسجل السعودية أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم. وكانت الإدارة العامة للمرور السعودي قالت في مارس 2017 إن نحو 100 ألف شخصاً لقوا حتفهم في المملكة بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية، ويعني ذلك وفاة 14 شخصاً يومياً في عموم السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.