“التحلية”: سنحاسب الجهة المسؤولة عن وفاة طفل حُفرة صرف الجبيل

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن فِرق الأمن والسلامة والإطفاء باشرت اليوم السبت عملية انتشال جثة طفل، عمره سنتان و8 أشهر، بالتعاون مع الدفاع المدني بالجبيل، بعد سقوطه داخل حفرة صرف صحي بمنطقة حي (1) أمام إحدى الفلل السكنية التي كانت تخضع لعمليات الصيانة من أحد المقاولين.

وأشارت في ردها على استفسارات إلى أن الطفل فارق الحياة رغم المحاولات التي بذلها أطباء عيادة التحلية وفِرق الأمن والسلامة والدفاع المدني، فيما تم نقله إلى مستشفى الجبيل العام وهو مفارق للحياة. وتابعت بأنه يجري التحقيق في أسباب وقوع الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة مستقبلاً لا قدر الله. وأعربت المؤسسة -ممثلة بالمحافظ- عن تعازيها لذوي الطفل، سائلة المولى -عز وجل- أن يجعله شفيعًا لوالدَيْه، ومؤكدة متابعة المحافظ لإجراءات التحقيق في الحادثة، ومحاسبة الجهة المسؤولة بعد ظهور النتائج بمشيئة الله بحسب صحيفة سبق.