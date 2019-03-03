رصدت صورة لحظة مؤثرة لأحد أفراد حرس الحدود المرابطين على الحدود الجنوبية في زيارة قبر أحد زملائه الذي استشهد أمامه أثناء تأديتهما الواجب الوطني دفاعا عن الحدود. وأظهرت الصورة حجم التأثر الكبير للجندي المصاب “أحمد البقشي” وهو جالس أمام قبر زميله الشهيد “إبراهيم البوحيد”. وقد نالت الصورة، التي نشرها ابن عم الجندي البقشمي عبر حسابه في “تويتر”، إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤثرة لجندي مصاب يزور “قبر” زميله الذي استشهد بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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