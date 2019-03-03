موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة

يحل يوفنتوس ضيفا على نابولي يوم الأحد، في ملعب سان باولو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الايطالي الدرجة الاولى لكرة القدم 2019.

وتجري مباراة يوفنتوس ونابولي عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس والقاهرة، فيما تبدأ الساعة 10:30 بتوقيت الرياض والدوحة، والساعة 8:30 بتوقيت المغرب وليبيا وتونس والجزائر.

وتبث مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قنوات (beIN SPORTS HD 4 - beIN SPORTS HD 1 FR)، فيما يعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.