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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة

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يحل يوفنتوس ضيفا على نابولي يوم الأحد، في ملعب سان باولو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الايطالي الدرجة الاولى لكرة القدم 2019.

وتجري مباراة يوفنتوس ونابولي عند الساعة 9:30 بتوقيت القدس والقاهرة، فيما تبدأ الساعة 10:30 بتوقيت الرياض والدوحة، والساعة 8:30 بتوقيت المغرب وليبيا وتونس والجزائر.

وتبث مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قنوات (beIN SPORTS HD 4 - beIN SPORTS HD 1 FR)، فيما يعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.

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