ترتيب الدوري الاسباني بعد الكلاسيكو و فوز برشلونة ضد ريال مدريد

حسم برشلونة موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعدما فاز بهدف دون رد، يوم السبت، في المباراة التي جرت في ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الاسباني الليغا 2019.

ويدين برشلونة بفوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو للاعبه ايفان راكيتيتش الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول وحيدا، بفارق 10 نقاط أمام اتلتيكو مدريد الثاني، فيما بقي رصيد ريال مدريد 48 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني.