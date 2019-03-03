إحباط تهريب 1.4 كيلو جرام كوكايين مخبَّأة في أحشاء امرأة إفريقية بالمدينة

أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة محاولة تهريب كيلو و125 جرامًا من الكوكايين النقي بعد العُثور عليها مُخبأة في أحشاء امرأة من جنسية إفريقية عند قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وقال مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مشعل الزبيدي: إنه أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص؛ حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جرامًا من الكوكايين.

وفي ذات السياق أوضح الزبيدي أنه جرى أيضًا إحباط محاولة تهريب 297 جرامًا من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة؛ حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.

ويُعد الكوكايين من أخطر أنواع المخدرات وأشدها ضررًا على متعاطيه، ومن أبرز هذه الأضرار ارتفاع معدل ضربات القلب؛ حيث يعمل الكوكايين على تسريع ضربات القلب بشكل مبالغ فيه استجابة إلى تأثير المادة المخدرة في الجسم.

كما أن للكوكايين أضرارًا سلوكية على متعاطيه؛ حيث يتعرض المتعاطي لبعض من التقلبات المزاجية العنيفة، منها أن يكون حزينًا جدًا، ومن ثم يتحول إلى حالة من الابتهاج والفرح للحظات قصيرة وسرعان ما تنقلب النشوة والابتهاج إلى حزن وقلق، فضلًا عن ظهور بعض الانفعالات والسلوكيات السلبية مثل العدوانية والمشاعر السلبية المختلطة.