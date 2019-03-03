الرمز البريدي للرياض ومدن مدينة الرياض والمناطق التابعة لها

الرمز البريدي للرياض وكذلك المناطق المختلفة التي تقع في الرياض، هو محض اهتمام الكثير، ولهذا سوف نوضح الرموز البريدية للرياض ومناطق عدة، حيث يستخدم الرمز البريدي في تسهيل الطرود البريدية، وكذلك المنتجات التي يتم شرائها أون لاين عبر المتاجر المختلفة، وبالتالي يمنكم الاستعلام عن العنوان الوطني الذي اصبح ذو أهمية كبيرة للمواطنين والشركات، وقد نشأ الرمز البريدي لتسهيل عملية الوصول إلى العناوين المختلفة، حتى تم تقسيم المناطق بالرموز البريدية، تجنباً لأخطاء عدة كان يقع فيها مقدمي الخدمات البريدية ليحل الرمز البريدي هذه المشاكل، ونظراً لكثرة البحث عن الرمز البريدي للرياض سوف نوضح ذلك بشئ اكثر تفصيلاً.
الرمز البريدي للرياض
الرمز البريدي للرياض هو 11461 وهذا الرمز هو مخصص لمدينة الرياض والتي تحتوي على المناطق الآتية (البديعة – الروضة – الملز – السويدي – الخليج – النسيم – الوادي – الملك فهد – الطويق).
الرمز البريدي لمدن الرياض
نوضح الرمز البريدي لمناطق مختلفة في الرياض والتي تم تقسيمها وفقا للمخططات الإدارية في المملكة العربية السعودية، وهى كما يلي:
|المدينة / المنطقة
|الرمز البريدي
|الرياض
|11461
|الخرج
|11942
|الزلفى
|11932
|الدرعية
|11922
|الدوادمي
|11911
|المجمعة
|11952
|القويقعة
|11971
|وادي الدواسر
|11991
|الافلاج
|11912
|شقراء
|11961
|حوطة بني تميم
|11941
|عفيف
|11921
|مرات
|11933
|السليل
|11913
|ضرماء
|11923
|المزاحمية
|11972
|رماح
|11981
|ثادق
|11953
|حريملاء
|11962
|الحريق
|11941
|الغاط
|11914
|اشيقر
|11964
وبالتالي يمكنكم اختيار الرمز البريدي المخصص للمنطقة التي تقيم بها، لتسهيل وصول الطرود البريدية التي تصل تصل إليك.
ويمكنكم معرفة الرمز البردي لبلدك بترك تعليق اسفل المقالة باسم البلد والدولة وسيتم الرد عليكم سريعاً.