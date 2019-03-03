الرمز البريدي للرياض ومدن مدينة الرياض والمناطق التابعة لها

الرمز البريدي للرياض وكذلك المناطق المختلفة التي تقع في الرياض، هو محض اهتمام الكثير، ولهذا سوف نوضح الرموز البريدية للرياض ومناطق عدة، حيث يستخدم الرمز البريدي في تسهيل الطرود البريدية، وكذلك المنتجات التي يتم شرائها أون لاين عبر المتاجر المختلفة، وبالتالي يمنكم الاستعلام عن العنوان الوطني الذي اصبح ذو أهمية كبيرة للمواطنين والشركات، وقد نشأ الرمز البريدي لتسهيل عملية الوصول إلى العناوين المختلفة، حتى تم تقسيم المناطق بالرموز البريدية، تجنباً لأخطاء عدة كان يقع فيها مقدمي الخدمات البريدية ليحل الرمز البريدي هذه المشاكل، ونظراً لكثرة البحث عن الرمز البريدي للرياض سوف نوضح ذلك بشئ اكثر تفصيلاً.

الرمز البريدي للرياض

الرمز البريدي للرياض هو 11461 وهذا الرمز هو مخصص لمدينة الرياض والتي تحتوي على المناطق الآتية (البديعة – الروضة – الملز – السويدي – الخليج – النسيم – الوادي – الملك فهد – الطويق).

الرمز البريدي لمدن الرياض

نوضح الرمز البريدي لمناطق مختلفة في الرياض والتي تم تقسيمها وفقا للمخططات الإدارية في المملكة العربية السعودية، وهى كما يلي:

المدينة / المنطقة الرمز البريدي الرياض 11461 الخرج 11942 الزلفى 11932 الدرعية 11922 الدوادمي 11911 المجمعة 11952 القويقعة 11971 وادي الدواسر 11991 الافلاج 11912 شقراء 11961 حوطة بني تميم 11941 عفيف 11921 مرات 11933 السليل 11913 ضرماء 11923 المزاحمية 11972 رماح 11981 ثادق 11953 حريملاء 11962 الحريق 11941 الغاط 11914 اشيقر 11964

وبالتالي يمكنكم اختيار الرمز البريدي المخصص للمنطقة التي تقيم بها، لتسهيل وصول الطرود البريدية التي تصل تصل إليك.

ويمكنكم معرفة الرمز البردي لبلدك بترك تعليق اسفل المقالة باسم البلد والدولة وسيتم الرد عليكم سريعاً.