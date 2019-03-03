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الرمز البريدي للرياض ومدن مدينة الرياض والمناطق التابعة لها

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الرمز البريدي للرياض وكذلك المناطق المختلفة التي تقع في الرياض، هو محض اهتمام الكثير، ولهذا سوف نوضح الرموز البريدية للرياض ومناطق عدة، حيث يستخدم الرمز البريدي في تسهيل الطرود البريدية، وكذلك المنتجات التي يتم شرائها أون لاين عبر المتاجر المختلفة، وبالتالي يمنكم الاستعلام عن العنوان الوطني الذي اصبح ذو أهمية كبيرة للمواطنين والشركات، وقد نشأ الرمز البريدي لتسهيل عملية الوصول إلى العناوين المختلفة، حتى تم تقسيم المناطق بالرموز البريدية، تجنباً لأخطاء عدة كان يقع فيها مقدمي الخدمات البريدية ليحل الرمز البريدي هذه المشاكل، ونظراً لكثرة البحث عن الرمز البريدي للرياض سوف نوضح ذلك بشئ اكثر تفصيلاً.

الرمز البريدي للرياض

الرمز البريدي للرياض هو  11461 وهذا الرمز هو مخصص لمدينة الرياض والتي تحتوي على المناطق الآتية (البديعة – الروضة – الملز –  السويدي – الخليج – النسيم – الوادي – الملك فهد – الطويق).

الرمز البريدي لمدن الرياض

نوضح الرمز البريدي لمناطق مختلفة في الرياض والتي تم تقسيمها وفقا للمخططات الإدارية في المملكة العربية ، وهى كما يلي:

المدينة / المنطقة الرمز البريدي
الرياض 11461
الخرج 11942
الزلفى 11932
الدرعية 11922
الدوادمي 11911
المجمعة 11952
القويقعة 11971
وادي الدواسر 11991
الافلاج 11912
شقراء 11961
حوطة بني تميم 11941
عفيف 11921
مرات 11933
السليل 11913
ضرماء 11923
المزاحمية 11972
رماح 11981
ثادق 11953
حريملاء 11962
الحريق 11941
الغاط 11914
اشيقر 11964

وبالتالي يمكنكم اختيار الرمز البريدي المخصص للمنطقة التي تقيم بها، لتسهيل وصول الطرود البريدية التي تصل تصل إليك.

ويمكنكم معرفة الرمز البردي لبلدك بترك تعليق اسفل المقالة باسم البلد والدولة وسيتم الرد عليكم سريعاً.

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