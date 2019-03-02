شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. فتحة صرف صحي تبتلع طفلاً والان نبدء بالتفاصيل

شهد المجمع السكني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، عصر اليوم السبت، حادثة مأساوية بسقوط طفل عمره ٣ سنوات، في فتحة صرف صحي داخل المجمع، وباشر الأمن الصناعي بالتحلية وفِرق مساندة من الدفاع المدني وانتشلت الطفل، وحاولوا إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن فرق الأمن والسلامة والاطفاء باشرت عملية إنقاذ الطفل بالتعاون مع الدفاع المدني بالجبيل بعد سقوطه داخل حفرة صرف صحي بمنطقة حي (1) أمام أحد الفلل السكنية التي كانت تخضع لعمليات الصيانة من أحد المقاولين‬

وتم نقل الطفل بعد انتشاله من قبل رجال الدفاع المدني وفريق الأمن والسلامة والأطفاء التابع للمؤسسة بعد محولة عمل إنعاش قلبه من أطباء عيادة التحلية بالموقع، وتم نقله إلى مستشفى الجبيل العام وهو مفارقاً للحياة، ويجري التحقيق في أسباب وقوع الطفل واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة مستقبلا.