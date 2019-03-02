القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السعودية ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا
صنفت دراسة أمريكية، المملكة العربية السعودية؛ كتاسع أقوى دولة في العالم، في قائمة احتلت فيها أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى.
واستندت الدراسة التي أجرتها مجلة US News and World Report في تقييمها لترتيب المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم، ونشرتها مجلة "بيزنس إنسايدر"، إلى ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.
ويأتي اختيار السعودية في هذه القائمة، انعكاساً طبيعياً لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم.
وتأتي هذه التصنيفات كجزء من تصنيف "US News and World Report" فيما يخص "أفضل البلدان لعام 2019، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا.
ووصف المملكة العربية السعودية بأنها دولة ثرية وكبيرة، ووصفها موقع "يو إس نيوز" بأنها "عملاقة الشرق الأوسط".
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