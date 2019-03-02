، "مدني بقيق" يقيم معرضًا بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. الثلاثاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"

تعتزم إدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق افتتاح معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" في مقر لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور محافظ محافظة بقيق محمد بن سعود المتحمي، وذلك يوم الثلاثاء ٢٨ / ٦ / ١٤٤٠هـ الموافق ٥ / ٣ / ٢٠١٩م.

من جانب آخر، أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق العقيد سعيد بن علي الشهراني، أن اليوم العالمي للدفاع المدني يعد تظاهرة عالمية يحتفل بها العالم؛ تقديرًا للجهود والتضحيات التي يقوم بها الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ مفهوم التوعية بالمخاطر لدى الجمهور من خلال إقامة معارض مصاحبة لتلك المناسبة يتم من خلال عرض وتقديم أفضل البرامج التوعوية.

وذكر العقيد الشهراني أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام هو سلامة الأطفال غايتنا وتوعية الطفل بالمخاطر المحيطة به سوف يكون لها الأثر الإيجابي على الطفل والأسرة وهو الغاية التي تسعى المديرية العامة للدفاع المدني للوصول إلى جيل ومجتمع واعٍ.

ودعا العقيد الشهراني الجميع إلى زيارة المعرض المصاحب للفعالية والذي يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الثلاثاء ٢٨ / ٦ /١٤٤٠هـ الموافق ٥ / ٣ / ٢٠١٩م بفترتين صباحية ومسائية وذلك بمقر لجنة التنمية الاجتماعية.