، "السترات الصفراء" في سَبْتها الـ16.. احتجاجات تحت رشقات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ،

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اشتبك محتجون من حركة "السترات الصفراء" اليوم (السبت) مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية، وبحلول الساعة الـ14،00 (الـ13،00 ت غ)، سجلت مشاركة نحو 5600 شخص في التظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو عدد أقل بكثير من 11600 متظاهر أظهرت تقديرات أنهم شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي، وفق وزارة الداخلية.
وفي باريس خرج المتظاهرون للسبت السادس عشر على التوالي، بينهم شخصيات قيادية في حركة "السترات الصفراء" على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية تحت أنظار الشرطة، فيما جرى توقيف تسعة أشخاص بحلول فترة بعد الظهر
ووقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورغ وليل ونانت.
واعتبر المنظمون أن تظاهرات هذا الأسبوع تمهد لـ"شهر كبير" من الاحتجاجات بمناسبة مرور أربعة أشهر على التحرك الأسبوعي، وانتهاء "النقاش الوطني" الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
"السترات الصفراء" في سَبْتها الـ16.. احتجاجات تحت رشقات الرصاص المطاطي وقنابل الغازصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
اشتبك محتجون من حركة "السترات الصفراء" اليوم (السبت) مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية، وبحلول الساعة الـ14،00 (الـ13،00 ت غ)، سجلت مشاركة نحو 5600 شخص في التظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو عدد أقل بكثير من 11600 متظاهر أظهرت تقديرات أنهم شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي، وفق وزارة الداخلية.
وفي باريس خرج المتظاهرون للسبت السادس عشر على التوالي، بينهم شخصيات قيادية في حركة "السترات الصفراء" على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية تحت أنظار الشرطة، فيما جرى توقيف تسعة أشخاص بحلول فترة بعد الظهر
ووقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورغ وليل ونانت.
واعتبر المنظمون أن تظاهرات هذا الأسبوع تمهد لـ"شهر كبير" من الاحتجاجات بمناسبة مرور أربعة أشهر على التحرك الأسبوعي، وانتهاء "النقاش الوطني" الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
10:55 PM
صدامات في مدن فرنسية عدة.. وتوقيف 9 متظاهرين في باريس
اشتبك محتجون من حركة "السترات الصفراء" اليوم (السبت) مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية، وبحلول الساعة الـ14،00 (الـ13،00 ت غ)، سجلت مشاركة نحو 5600 شخص في التظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو عدد أقل بكثير من 11600 متظاهر أظهرت تقديرات أنهم شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي، وفق وزارة الداخلية.
وفي باريس خرج المتظاهرون للسبت السادس عشر على التوالي، بينهم شخصيات قيادية في حركة "السترات الصفراء" على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية تحت أنظار الشرطة، فيما جرى توقيف تسعة أشخاص بحلول فترة بعد الظهر
ووقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورغ وليل ونانت.
واعتبر المنظمون أن تظاهرات هذا الأسبوع تمهد لـ"شهر كبير" من الاحتجاجات بمناسبة مرور أربعة أشهر على التحرك الأسبوعي، وانتهاء "النقاش الوطني" الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
، "السترات الصفراء" في سَبْتها الـ16.. احتجاجات تحت رشقات الرصاص المطاطي وقنابل الغاز ،
المصدر : الخليج 365
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