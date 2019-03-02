محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ جعفر بن جمل بن شري في مدينة الرياض عن عمر يناهز الثمانين عامًا. وقد تم نقل جثمان الفقيد إلى محافظة تثليث، ثم ووري الثرى في مسقط رأسه في مركز جاش . ابن شري إلى رحمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02 انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ جعفر بن جمل بن شري في مدينة الرياض عن عمر يناهز الثمانين عامًا. وقد تم نقل جثمان الفقيد إلى محافظة تثليث، ثم ووري الثرى في مسقط رأسه في مركز جاش . 02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440 Advertisements 10:49 PM انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ جعفر بن جمل بن شري في مدينة الرياض عن عمر يناهز الثمانين عامًا. وقد تم نقل جثمان الفقيد إلى محافظة تثليث، ثم ووري الثرى في مسقط رأسه في مركز جاش . ، ابن شري إلى رحمة الله ،

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