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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.
إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا لهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
10:40 PM
أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.
، إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا له ،
المصدر : الخليج 365
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