، إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا له ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.



يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.