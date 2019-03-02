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إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا له

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.


يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.

إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا له

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.


يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.

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02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440

10:40 PM

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيسًا له.


يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.

، إنشاء اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص .. ريما بنت بندر رئيسًا له ،
المصدر : الخليج 365

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