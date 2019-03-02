استعادت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2.6 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المتعدى عليها في 14 موقعاً على مستوى المنطقة. وقالت الأمانة إنه ضمن جهودها وبلدياتها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكل أشكالها.. تمت استعادة 2.668.920 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الأسبوع السادس عشر ضمن حملتها لإزالة التعديات.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع واحد.. استعادة 2.6 مليون متر مربع من أراضي الدولة المتعدى عليها في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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