“جمرك مطار المدينة” يُحبط محاولتين لتهريب 1.422 كجم من الكوكايين

لم تجد “سيّدة” من جنسية إفريقية مخبأ سوى أحشائها لمحاولة إدخال 1.125 كيلوجرام من الكوكايين النقي، وذلك عند قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، حيث كشف جمرك المطار محاولتها وأحبط محاولة لتهريب الكوكايين. وتفصيلًا، قال مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مشعل الزبيدي: “في أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات، اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جرام من الكوكايين”.

وفي السياق نفسه، أوضح “الزبيدي” أنه تم إحباط محاولة تهريب 297 جراماً من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث أخفاها أحد القادمين إلى المملكة 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات. ويُعد الكوكايين من أخطر أنواع المخدرات وأشدها ضررًا على متعاطيها، ومن أبرز أضراره: ارتفاع معدل ضربات القلب، حيث يعمل الكوكايين على تسريع ضربات القلب بشكل مبالغ فيه استجابة لتأثير المادة المخدرة في الجسم. كما أن للكوكايين أضرارًا سلوكية على متعاطيها حيث يتعرض المتعاطي لتقلبات مزاجية عنيفة، منها أن يكون حزينًا جدًا، ومن ثم يتحول إلى حالة من الابتهاج والفرح للحظات قصيرة، وسرعان ما تنقلب النشوة والابتهاج إلى حزن وقلق، فضلًا عن ظهور بعض الانفعالات والسلوكيات السلبية مثل العدوانية والمشاعر السلبية المختلطة.