طريف تسجل أدنى درجة حرارة .. توقعات الطقس ليوم غد الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لغدٍ الأحد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تدنٍ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية من مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وتكون أعلى درجات حرارة على جازان – شرورة 30 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة طريف القريات 2.