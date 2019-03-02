أصيب مواطن ستيني بعدة إصابات في الرأس والأرجل نتيجة سقوطه في منطقة من جبل ورقان في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني إن فرق الانقاذ باشرت موقع الحادثة، وعثرت على مواطن سقط في منطقة وعره جداً بالجبل، وقد أصيب بكدمات في الرأس والأرجل، إلى جانب بعض الجروح. وأبان أن المواطن كان يتواجد في المنطقة برفقة ذويه، مبيناً أنه تم إنزاله ونقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر، وأن حالته الآن مستقرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مواطن ستيني من جبل بالمدينة المنورة وتعرضه لعدة إصابات.. و”الدفاع المدني” يباشر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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