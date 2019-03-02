أكبر طائرة ركاب بالعالم تحط رحالها بالثمامة.. قريباً

يشهد مطار الثمامة قريباً هبوط أكبر طائرة ركاب بالعالم من طراز إيرباص A380، وذلك خلال أيام المعرض السعودي الدولي للطيران، والذي يقام لأول مرة بمشاركة أكثر من 100 طائرة تجارية.

ويعد مدرج مطار الثمامة من أطول مدارج العالم، حيث يتجاوز طوله 4 آلاف متر، مما يمكّنه من استقبال الطائرات بمختلف أحجامها، وسيشهد المعرض حضور طائرتي البوينج 777 والإيرباص A320 للخطوط السعودية. وسيعقد المعرض خلال الفترة 12-14 من شهر مارس الحالي، ويتخذ مطار الثمامة مقرًا له، والذي سيخصص للمعرض فقط، وبحضور أكثر من 15 ألف شخص يمثلون أكثر من 200 جهة من دول عدة حول العالم.