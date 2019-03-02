مباشر الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني

نكون معكم في وكالة سوا الاخبارية عند الساعة العاشرة إلا ربع من، يوم السبت، في تغطية مباشرة لمجريات ونتيجة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة من ملعب "سانتياغو برنابيو" عبر قناة بي ان سبورت تحديدا (beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 1 FR) فيما يعلق على مجرياتها رؤوف خليف من ارضية الملعب ومن الاستيديوهات خالد الغول وخليل البلوشي.

نتيجة الكلاسيكو الان (ريال مدريد 0-1 برشلونة)

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وتبدأ مباراة الكلاسيكو التي يستضيفها ريال مدريد عند الساعة 9:45 بتوقيت القدس والقاهرة والخرطوم، فيما الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتربع برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط امام اتلتيكو مدريد الذي يتواجد في المركز الثاني، في حين يحتل ريال مدريد الترتيب الثالث برصيد 48 نقطة فقط.

مجريات المباراة:

س9:45 بداية المباراة الان..

الدقيقة الثالثة: ضربة حرة مباشرة نفذها غاريث بيل فوق المرمى "أول تهديد"

الدقيقة الرابعة: بطاقة صفراء لسيرجو بوسكيتس

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الدقيقة الخامسة: فاران ينقذ مرماه، ويبعد الكرة في اللحظات الاخيرة قبل ان تصل سواريز داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 10: تصويبة من كريم بنزيما تمر بجوار قائم تيرشتيجين.. افضلية مدريدية واضحة

الدقيقة 11: راكيتيش يطالب بركلة جزاء لكن الحكم يأمر باكمال اللعب

د13: مخالفة لفنسيوس جونيور من أمام منطقة جزاء برشلونة

د14: هجمة خطيرة لريال مدريد.. تسديدة على المرمى من توني كروس مسكها الحارس

د16: أووووووووووووووووه.... تصويبة صاروخية من سواريز ولكن كورتوا ينقذ الموقف

د20: أووووووووووووووووه هدف ضائع من ميسي بعدما مر من راموس ورواغ كورتوا ولكن فاران أنقذ الكرة من على خط المرمى

د23: مخالفة على رجيلون بعد تدخله على راكيتيتش

د25: جوووووووووووووووووووول اول لبرشلونة عبر راكيتيتش "جاء هدف برشلونة بعد كرة طولية تصل لراكيتيتش ويمر داخل منطقة الجزاء من راموس ويسددها على طريقة بانينكا وتهز شباك كورتوا"

د36: ضربة حرة لميسي من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد بعد إعاقة البرغوث من قبل مودريتش... لكنها تسدد سيئة