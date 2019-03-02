عملاق الشرق الأوسط.. السعودية بين أفضل 10 دول حول العالم

حلت السعودية في المرتبة التاسعة في تصنيف مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، لأفضل دول العالم لعام 2019.

ووصف التصنيف الذي يأتي بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، السعودية بأنها «عملاقة الشرق الأوسط».

وقال موقع «بيزنس إنسايدر»، في تقرير ترجمته «عاجل»، إن السعودية هي أيضًا موطن مكة المكرمة، التي يسافر إليها ملايين المسلمين كل عام، ولديها احتياطيات نفطية هائلة تصدرها حول العالم، مستندًا إلى استطلاع آراء أكثر من 20 ألف شخص حول 80 دولة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتفظت بمكانتها كأكبر دولة في العالم في عام 2019، وفقًا للتصنيف السنوي، وتلاها بعض الحلفاء المقربين لها والأعداء التقليديين.

وينظر التصنيف إلى التأثيرات السياسية والمالية للبلاد، فضلًا عن مكانتها الدولية وتحالفاتها، وقوتها العسكرية، وكيف تعمل كزعيم دولي.

وكانت الدول التي احتلت المراكز العشرين الأولى هي:

1 ـ الولايات المتحدة

2 ـ روسيا

3 ـ الصين

4 ـ ألمانيا

5 ـ المملكة المتحدة

6 ـ فرنسا

7 ـ اليابان

8 ـ إسرائيل

9 ـ السعودية

10 ـ كوريا الجنوبية

11 ـ الإمارات

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12 ـ كندا

13 ـ إيران

14 ـ سويسرا

15 ـ أستراليا

16 ـ تركيا

17 ـ الهند

18 ـ إيطاليا

19 ـ العراق

20 ـ سنغافورة