طالب ثانوي يبتكر مادة ثلاثية الأبعاد لفصل الزيت عن الماء

الاختراع يحقق فائدة كبيرة في مجال تنقية المياه..
نجح أحد الطلاب بالصف الثاني الثانوي بالمنطقة الشرقية في التوصل لابتكار سيكون من شأنه تحقيق فائدة كبيرة في مجال تنقية المياه، بما يحافظ على المورد الأكثر حيوية ويقلل التكاليف المتعلقة بمعالجته.
ويقول الطالب عبد الله السنان، إنه توصل لتكوين «مادة أصيلة ثلاثية الأبعاد كارهة للماء، وذاتية التنظيف، لفصل الزيت عن الماء».
ويروي محمد تجربته الإبداعية عبر فيديو نشره «مركز الإنتاج» الذي يعرض أعمال الطلبة المبدعين بإدارات التعليم بالمملكة، قائلًا إنه بعد مسيرة علمية دامت لأكثر من 7 سنوات مع برامج «موهبة» الإثرائية، تم ترشيحه ليكون الممثل الوحيد والسفير للمنطقة الشرقية في مسابقة على مستوى المملكة.
وبعد الانتهاء من هذا الملتقى، تم التأهل إلى الأولمبياد المعلوماتية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من بين جميع الطلاب على مستوى المملكة العربية السعودية.
ويعتمد ابتكار السنان على فصل الـ«Dust Particles» أو الجزيئات العكرة من المياه بطريقة يتم عبرها تنقية المياه بأعلى كفاءة ممكنة مع خفض التكلفة؛ الابتكار الذي حقق به جوائز محلية ودولية.
ويقول السنان إن التجربة التي حظي بها بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، كانت هي مصدر الإلهام وبداية لمشروعاته البحثية التي أتم ثلاثة منها حتى الآن، ويجري العمل على البحث الرابع.
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