أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بالرياض من العاصفة الترابية

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، تنبيهًا لقائدي المركبات بطرق منطقة الرياض، مطالبة إياهم بالحيطة والحذر بسبب العاصفة الترابية وتدني مستوى الرؤية.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا سالكي طريق الرين – بيشة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا اليوم لسبت، برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة عسير، وكذلك تنبيه باستمرار النشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ونجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ في السادسة مساء على منطقة عسير وتنتهي في السادسة من صباح غد الأحد، بينما تبدأ على منطقتي الرياض ونجران في الرابعة من عصر اليوم وتنتهي في الرابعة من فجر غد الأحد.

من جانبه، كشف خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم السبت، آخر تطورات تعمُّق الكتلة القطبية على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنها تصحب برياح نشطة مع فرصة لتكون ضباب وصقيع.

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وقال كراني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «بعون الله بلغ تعمق الكتلة القطبية الباردة حتى الأجواء الجنوبية للقطاع الشرقي، والعاصمة الرياض، والمرتفعات الغربية، بصحبة رياح نشطة».

وتابع خبير الأرصاد، قائلا إن الرياح ستكون أكثر نشاطًا على الجنوبية والجنوبية الغربية، مع فرصة لتكوّن الضباب والصقيع على الشمال، كما أن السماء ستكون غائمة على الشمال، والغربية، وأجزاء من الوسطى والشرقية.

وكانت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية، فضلًا عن سماء غائمة جزئيًّا على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى شمال غرب وغرب المملكة، تشهد سماء غائمة جزئيًّا.