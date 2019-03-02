انت الان تتابع تفاصيل خبر الطبيب الأمريكي وليد فتيحي.. قصة جديدة من التعذيب في سجون السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 09:47 مساءً - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تعرض مواطن أمريكي من أصل سعودي يدعى وليد فتيجي للتعذيب في السجون السعودية، مؤكدة أن ذلك قد يهدد علاقات المملكة بواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب المدرب في جامعة هارفارد الأمريكية تم اعتقاله في فندق الريتز كارلتون بالرياض لمدة أسبوع، قبل نقله لسجن آخر، منتصف عام 2017.

وأضافت نقلاً عن صديق للطلبيب فتيحي، أنه تم صفعه وعصب عينيه وتجريده من ملابسه الداخلية وصعقه بالكهرباء، خلال جلسة تعذيب استمرت ساعة تقريباً.

وقال صديقه الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمه، أن فتيحي أخبره بتعرضه للجلد الأمر الذي منعه من النوم عدة أيام؛ لأنه كان يخشى من عمليات تعذيب أخرى.

وأشارت إلى أن فتيحي (54 عاماً) معتقل منذ نوفمبر 2017، ضمن ما عرف بالحملة على الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورغم أنه تم الإفراج عن غالبية معتقلي فندق الريتز كارلتون، فإن فتيحي ما زال معتقلاً دون تهمة، ومعه 20 شخصاً آخر.

وسبق لأصدقاء وعوائل المعتقلين أن أعلنوا تعرض 17 شخصاً منهم لتعذيب أدى إلى دخولهم المستشفى، وهو ما أكده طبيب ومسؤول أمريكي كان يراقب تلك الحملة.

وتنقل الصحيفة عن أحد الأشخاص أن ضباطاً من الذين اعتُقلوا توفي أثناء الاحتجاز وبدت على جثته آثار تعذيب واعتداء، في حين أكد مدافعون عن حقوق النساء السعوديات المعتقلات أنهن تعرضن للتعذيب.

وتؤكد "نيويورك تايمز" أن فتيحي يحمل الجنسية الأمريكية، وثبوت تعرضه للتعذيب في السجون السعودية قد يعرض العلاقات السعودية الأمريكية للتهديد.

واستنكرت الصحيفة ما تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع ردود فعل الحزبين الجمهوري والديمقراطي تجاه السعودية بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتورط بن سلمان فيها.

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ويسعى أصدقاء فتيحي للقيام بحملة ضغط على واشنطن من أجل أن تتولى مهمة الدفاع عنه، مؤكدين أن صمت إدارة ترامب يتناقض مع شعاره بضرورة تحرير كل الأمريكيين المحتجزين في الخارج.

أصدقاء فتيحي قالوا في رسالة نصية للصحيفة، إن عدم جعله على سلم أولويات الإدارة الأمريكية يرسل رسالة مفادها أن أمريكا ليست أولاً في سلم اهتمامات إدارة ترامب، وإنما الأولوية للصفقات المالية والنفط.

وقال هوارد كوبر، محامي فتيحي، في رسالة وجهها لوزارة الخارجية الأمريكية يناير الماضي، إن عائلته وزوجته يخشون على حياته، وإنه يرغب بأن تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة.

من هو وليد فتيحي؟

والدكتور فتيحي اشتهر بتقديمه للبرنامج التلفزيوني "ومحياي" على قناة "إم بي سي"، والذي يهدف لتغيير الأخطاء والسلوكيات والأفكار السيئة المنتشرة في المجتمعات العربية.

ووفق موقع "إم بي سي"، حصل فتيحي على الزمالة الأمريكية من المستشفيات التعليمية لكلية الطب بجامعة هارفارد، ومن ثم على البورد الأمريكي عام 1999، وعلى درجة الماجستير في الإدارة والقوانين الصحية من جامعة هارفارد للصحة العامة عام 1999.

وعمل عضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، وطبيباً استشارياً في المراكز الطبية التابعة للجامعة بمدينة بوسطن.

وكان هو صاحب فكرة تأسيس وبناء مستشفى المركز الطبي الدولي بمدينة جدة غربي السعودية، وتولى منصب الرئيس التنفيذي في المستشفى.

وفاز فتيحي بجائزة أفضل معيد عام 1993، وكانت من قبل مستشفى "مازنت أوربورن" الذي يتبع كلية الطب بجامعة هارفارد. وتم تكريمه كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع الصحي بالسعودية عام 2009.

وفي عام 2012 وقع عليه الاختيار من قبل مجلة "أرابيان بيزنس"، ليكون من ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في المملكة.

وكان فتيحي قد حصل على جنسيته الأمريكية أثناء دراسته وممارسته للطب في الولايات المتحدة، حيث يعيش أحد أبنائه رغم عودة عائلته للسعودية، حيث أسس مستشفى خاصاً.