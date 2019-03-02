شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات أمن الطرق الإنسانية في حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش بحضور قائد أمن الطرق بالمنطقة العقيد حسن الخميس، معرض «أمن الطرق» بالحملة التوعوية في «أمنكم وسلامتكم هدفنا» بأحد المجمعات التجارية بالظهران. ويحوي المعرض أركانا للهدايا والخدمات الإنسانية والمخالفات المؤثرة على السلامة المرورية وإدارة البلاغات التقنية، وكذلك شاشة عرض توعوية وتثقيفية ومسرحا ترفيهيا وتثقيفيا ومسابقات وهدايا للعوائل وحديقة ألعاب للأطفال والعديد من البروشورات والمواد الإعلامية.



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