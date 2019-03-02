التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية أو السجل المدني

التأمينات الاجتماعية خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات أو الاستعلام عن اسمي في التأمينات برقم الهوية للتعرف إن كنت مسجل أم لا، والتعرف على مدد الاشتراك الخاصة بي، سواء كانت مدد منتهية أو مدة اشتراك حالية مفعلة، والتي تتم عبر بوابة التأمينات للاستعلامات الإلكترونية بالسجل المدني أو بالهوية، من خلال بوابة التأمينات أو لاين عبر شبكة الإنترنت، هو ما سهل الحصول على تلك البيانات في أي وقت وبكل سهولة دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة أو مكاتبها المنتشرة بقطاعات المملكة، للحصول على المستندات أو الوثائق التي تطلبها بعض الجهات من خلال تعاملات المواطنين سواء الباحثين عن العمل أو المتجهين للتقاعد.

خدمات التأمينات الاجتماعية استعلام متعددة، ولذا تم تصنيف كل مجموعة خدمات تحت مسمى معين من حيث الجهة المستفيدة منه، حيث تم إطلاق مجموعة من الخدمات تحت اسم خدمات المشتركين في التأمينات، وخدمات أصحاب العمل، وخدمات المتقاعدين، وخدمات جهات العلاج، ومن بين تلك الخدمات وتحت حساب المستخدم، يمكن الوصول إلى خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات والاستعلام عن تسجيل اسمي لدى المؤسسة برقم الهوية أو رقم السجل المدني.

خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات

الدخول إلى خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، وهي تتيح للمستخدم التأكد أو التحقق عما إذا كان مسجل في منظومة التأمينات أم لا، حيث يتم الاستعلام عن الاشتراك بالسجل المدني أو رقم الهوية، ثم الضغط على كلمة تحقق.

لاستعراض مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وتاريخ الالتحاق والاستبعاد وحالة المدة وسبب الاستبعاد

رابط الاستعلام عن اشتراكي في التأمينات

من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات واتباع ومنها خدمة التأمين أو لاين ثم التحقق من الاشتراك بالسجل المدني.

تحديث 3-2-2019 أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمد مهلو ضم مدد للمشتركين “مدد سابقة”، حتى شهر جمادي أول 1441، فيما تتواصل خدمات الاستعلام ومنها خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية وفق ما هو مبين بعالية والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات.