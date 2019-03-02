التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك والمستحقات التأمينية برقم الهوية أو السجل المدني

خدمات التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الاشتراك، وكذلك خدمة استعلام التأمينات عن المستحقات التأمينية برقم الهوية أو رقم السجل المدني، والتحقق من الاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي السعودي، ضمن باقة الخدمات الإلكترونية عبر خدمة ألتأمينات أون لاين المقدمة للمشتركين ببيانات المشترك، وسنوضح خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك ومتطلبات تنفيذ الخدمة ونوعية البيانات التي ستنتج جراء عملية الاستفسار، وكذلك سنوضح كيفية الوصول للخدمة وهل تحتاج لتسجيل الدخول على حساب المستخدم، أم تتم عبر بوابة الاستعلامات الخارجية، لتسهل ألية الحصول على البيانات.

قدمت الهيئة السعودية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمشتركين والمسجلين في المنظومة، ومنها خدمة استعلام عن راتب التأمينات وخدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينه لحساب المشترك، ومنها ما يتم عبر خدمات البوابة الخارجية ، وبعض الخدمات تستوجب الدخول على حساب المشترك ببياناته المسجلة لدى هيئة التأمينات، ومن بين تلك الخدمات التي سنسعى لتوضيح وشرح خطواتها، خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك، والاستعلام عن مستحقات تأمينيه برقم الهوي أو رقم السجل المدني.

خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك

أوضح المختصين كيفية استخدام خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك والتي تتم من خلال بوابة التأمينات أون لاين للمشتركين، بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم من موقع الهيئة السعودية للتأمينات الاجتماعية، وسنوضح للمشتركين كيفية استعرض بياناتهن الشخصية تسلسل مدة الاشتراك الحالية الناشطة أو السابقة، والتفاصيل الخاصة بالأجور المسجلة وأجور الاشتراك، وتواريخ التسجيل والاستبعاد وسبب الاستبعاد عن كل مدة، وسيظهر سجل يحتوى مجموعة من البيانات الهامة عن كل مدة تأمينية منها رقم المشترك، واسم المنشأة ورقم اشتراكها، واسم مكتب التامين وموقعه وتاريخ الالتحاق بالعمل وتركه.

أيضا من خلال استعلام عن التأمينات لمدد الاشتراك، يمكن الاستعلام عن المهن السابقة من خلال السجل ومنها المهن السابقة ويمكن التعرف على معلومات الأجر عبر خدمة السجل كذلك للمشترك، وللدخول إلى الخدمة يمكن زيارة رابط خدمات استعلام التأمينات الاجتماعية لعرض التسلسل الزمني لمدد اشتراك العميل في التأمينات.

التأمينات استعلام عن مستحقات تأمينية

خدمة التحقق من وجود مستحقات تأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برقم الهوية والوطنية ورقم التحقق، وهي تتم من خلال بوابة التأمينات الخارجية فقط اتبع التعليمات الموضحة على الرابط بعالية.

تحديث: خدمات التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك أو المستحقات التأمينية، أو التحقق من الاشتراك في التأمينات، وغيرها من الخدمات يمكن التعرف عليها بسهولة بعد الدخول إلى بوابة التأمينات للخدمات الإلكترونية من الروابط المبينة بعالية.