الوظائف الشاغرة لوزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 الإدارية والفنية للجنسين

وزارة البيئة تعد الوزارة المسئولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية حيث صرحت و أعلنت عن وظائف شاغرة 1440، حيث أهتمت بأجهزتها التنفيذية في مختلف المناطق المختلفة، ومجموعة من المؤسسات الأخرى في المملكة السعودي.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

حيث أعلنت عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة للجنسين من الرجال والنساء في سلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد، حيث يبدأ التقديم على تلك الوظائف من الثلاثاء القادم الموافق 21/06/1440 هجرياً وسيستمر حتى يوم 1/07/1440 هجرياً.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

كما أعلنت الوزارة بأن عدد الوظائف المتاحة للرجال 100 وظيفة للرجال والنساء مشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن لا يقل المؤهل على المتقدم أو المتقدمة عن المطلوب لشغل الوظائف المرشح عليها.

الحصول على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية أو التخصصية.

أ ن لا يكون المتعاقد معه متعاقد مع جهة حكومية أخرى وأن يكون لائق صحياً وفق اللائحة المحددة.

الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر العمل.

رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

سوف نعرض لكم رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلي من يرغب في التقديم على وظائف وزارة البيئة 1440 من هنا.

كما نرحب بكافة الآراء والاستفسارات من خلال التعليقات أسفل المقال.